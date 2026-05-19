Al via le selezioni per il Concorso per ufficiali del ruolo tecnico dell' Arma dei Carabinieri

Sono state avviate le procedure di selezione per il concorso destinato a reclutare 17 ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri. La procedura prevede la pubblicazione di bandi ufficiali, con indicazioni sui requisiti richiesti e le modalità di partecipazione. I candidati interessati devono presentare domanda entro i termini stabiliti e superare le fasi di selezione previste dal bando. Le prove comprenderanno test scritti e eventuali colloqui, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

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Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in: 2 (due) posti per la specialità medicina; 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica; 2 (due) posti per la specialità investigazioni scientifiche - chimica; 4 (quattro) posti per la specialità telematica; 2 (due) posti per la specialità genio; 3 (tre) posti per la specialità amministrazione e commissariato; e 3 posti, riservati a Carabinieri già in servizio: 1 (uno) posto per la specialità telematica; 1 (uno) posto per la specialità genio; 1 (uno) posto per la specialità amministrazione e commissariato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Al via le selezioni per il Concorso per ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video From Preparation to Selection: Bharath Pinniti Cracks SSC CGL Preventive Officer Sullo stesso argomento Carabinieri, al via il concorso per Ufficiali Tecnici: ecco chi può entrare nell’ArmaTempo di lettura: < 1 minutoNuove opportunità di arruolamento nell’Arma dei Carabinieri. Cermenate, l’ex maresciallo dei carabinieri condannato: “Informava il capocosca grazie al ruolo nell’Arma”Cermenate (Como) – «Oltre a svolgere funzione di messaggero, Carmine Forcella aveva assunto un carattere continuativo e fiduciario di veicolatore... Opportunità per docenti! La prestigiosa Scuola Militare Nunziatella di Napoli apre le selezioni per nuovi insegnanti. Al via il concorso per docenti alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli! Un'opportunità unica per insegnanti qualificati di unirsi a un'istituzion x.com La finale dell'Eurovision ha raggiunto oltre 2,6 milioni di spettatori in Finlandia reddit Al via le selezioni per il Concorso per ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei CarabinieriSono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in: 2 (due) posti per la specialità medicina; 1 (uno) posto per la s ... ilgiornale.it Concorso docenti alla Nunziatella: al via le selezioni per nuovi insegnantiLa prestigiosa Scuola Militare Nunziatella di Napoli ha ufficialmente aperto le porte a nuovi talenti, annunciando il concorso per il reclutamento di docenti. Il bando, reso pubblico il 15 maggio 2026 ... it.blastingnews.com