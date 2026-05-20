Concorso per l' Arma dei Carabinieri | aperti 17 posti per ufficiali del ruolo tecnico

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha annunciato l'apertura di un concorso pubblico per l'assunzione di 17 ufficiali del ruolo tecnico. Le procedure di selezione sono state avviate e sono rivolte a candidati interessati a entrare nell'Arma in questa specifica categoria. La pubblicazione dei bandi e i requisiti richiesti sono disponibili sul sito ufficiale dell'Arma. La selezione si svolgerà attraverso diverse fasi di esame e prova, secondo le modalità stabilite dal bando.

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