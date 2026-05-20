Concorso per l' Arma dei Carabinieri | aperti 17 posti per ufficiali del ruolo tecnico

Da modenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha annunciato l'apertura di un concorso pubblico per l'assunzione di 17 ufficiali del ruolo tecnico. Le procedure di selezione sono state avviate e sono rivolte a candidati interessati a entrare nell'Arma in questa specifica categoria. La pubblicazione dei bandi e i requisiti richiesti sono disponibili sul sito ufficiale dell'Arma. La selezione si svolgerà attraverso diverse fasi di esame e prova, secondo le modalità stabilite dal bando.

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Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha ufficialmente dato il via alle procedure di selezione per arruolare 17 nuovi ufficiali destinati al ruolo tecnico. I posti a concorso sono così distribuiti: due per la specialità medicina, uno per le investigazioni scientifiche a indirizzo fisico e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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