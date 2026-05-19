Concorso Arma dei carabinieri al via la selezione per diciassette ufficiali del ruolo tecnico

Sono iniziate le procedure di selezione e arruolamento per diciassette ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. La procedura riguarda candidati che si candidano per entrare nel corpo con una posizione di ufficiale tecnico. Le procedure sono state avviate di recente e riguardano il processo di selezione e assunzione. Non sono ancora state rese pubbliche le date precise delle prove o i dettagli delle modalità di selezione.

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