Concorso Arma dei carabinieri al via la selezione per diciassette ufficiali del ruolo tecnico
Sono iniziate le procedure di selezione e arruolamento per diciassette ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. La procedura riguarda candidati che si candidano per entrare nel corpo con una posizione di ufficiale tecnico. Le procedure sono state avviate di recente e riguardano il processo di selezione e assunzione. Non sono ancora state rese pubbliche le date precise delle prove o i dettagli delle modalità di selezione.
Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di diciassette ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri.In particolare, le richieste riguardano: due posti per la specialità medicina, un posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica, due posti per la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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