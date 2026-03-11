Concorso nell’Arma dei Carabinieri reclutamento di 3081 allievi | bando requisiti e come fare domanda

Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 3.081 allievi in ferma quadriennale. Sono stati definiti i requisiti necessari e le modalità di presentazione delle domande. Il concorso mira a selezionare candidati per entrare nell’Arma e avviare il percorso formativo previsto. La procedura è aperta a chi soddisfa i requisiti stabiliti dal bando.

Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha indetto un maxi concorso per 3.081 allievi in ferma quadriennale. Possono partecipare giovani dai 17 ai 24 anni (25 per volontari) con requisiti civili e titoli di studio. È possibile inviare domande entro il 7 aprile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Carabinieri, via al concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali: requisiti e come fare domandaSono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 allievi ufficiali dei carabinieri in servizio permanente. Concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialli: i requisiti e come fare domandaL'Arma dei carabinieri ha indetto un nuovo concorso per 898 allievi marescialli del ruolo Ispettori. Firenze - Incorporamento degli Allievi del 15° Corso Triennale A.M. Una selezione di notizie su Concorso nell Temi più discussi: Concorso Allievi Carabinieri 2026: 3.081 posti per diplomati; Concorso Allievi Carabinieri 2026: 3.081 posti in ferma quadriennale; Concorso Allievi Marescialli, 898 posti per entrare nell’Arma dei Carabineri; Pubblicato il bando da 3081 posti per allievi carabinieri previsto per il 2026. Concorso 24 Allievi Marescialli Carabinieri con attestato bilinguismo 2026: Bando aperto anche ai civili diplomatiÈ stato indetto il concorso per 24 Allievi Marescialli Carabinieri in possesso dell’attestato di bilinguismo per l’ammissione al 16° corso triennale. Selezione aperta a civili diplomati e militari. Ec ... ticonsiglio.com Concorso Carabinieri 2026: l’Arma apre le porte a 3.081 Allievi. Ecco la guida per non sbagliareL’Arma dei Carabinieri ha ufficialmente dato il via alla selezione per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Non si tratta di un ... infodifesa.it Concorso per allievi nell'arma dei carabinieri 3081 posti per diplomati e licenze medie Scopri come partecipare nell'articolo https://blog.edises.it/concorso-3081-allievi-carabinieri-2026-106987 - facebook.com facebook Aperto concorso pubblico per 13 posti con contratto a tempo indeterminato nell'area degli istruttori profilo professionale istruttore per le relazioni con il pubblico e i servizi digitali presso varie sedi territoriali di Regione Lombardia. Info reglomb.it/sWUH50YorJ x.com