Carabinieri concorso per Ufficiali del Ruolo Tecnico | requisiti e come presentare la domanda

Sono aperte le procedure di selezione per 17 posti di Ufficiali del Ruolo Tecnico nell’Arma dei Carabinieri. I posti disponibili sono dedicati a diverse specialità: due per la medicina, uno per investigazioni scientifiche e fisica, e altri due per una specialità non specificata. La procedura prevede il bando ufficiale con i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle domande. Le candidature devono essere inviate seguendo le indicazioni fornite dall’ente incaricato.

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