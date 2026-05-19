Carabinieri concorso per Ufficiali del Ruolo Tecnico | requisiti e come presentare la domanda
Sono aperte le procedure di selezione per 17 posti di Ufficiali del Ruolo Tecnico nell’Arma dei Carabinieri. I posti disponibili sono dedicati a diverse specialità: due per la medicina, uno per investigazioni scientifiche e fisica, e altri due per una specialità non specificata. La procedura prevede il bando ufficiale con i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle domande. Le candidature devono essere inviate seguendo le indicazioni fornite dall’ente incaricato.
Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in: - 2 (due) posti per la specialità medicina; - 1 (uno) posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica; - 2 (due) posti per la specialità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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