Concorso Agenzia delle Entrate 622 nuove posizioni aperte | bando requisiti e come mandare domanda

È stato pubblicato un bando di concorso per l'Agenzia delle Entrate che prevede l'apertura di 622 posti di assistente amministrativo a tempo indeterminato. Le candidature devono essere presentate attraverso la piattaforma InPa entro il 17 giugno 2026. Il concorso riguarda persone in possesso di specifici requisiti, e la domanda può essere inviata esclusivamente online. La procedura di iscrizione è già attiva e le istruzioni sono disponibili sul sito dedicato.

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