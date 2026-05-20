Concorso Agenzia delle Entrate 622 nuove posizioni aperte | bando requisiti e come mandare domanda
È stato pubblicato un bando di concorso per l'Agenzia delle Entrate che prevede l'apertura di 622 posti di assistente amministrativo a tempo indeterminato. Le candidature devono essere presentate attraverso la piattaforma InPa entro il 17 giugno 2026. Il concorso riguarda persone in possesso di specifici requisiti, e la domanda può essere inviata esclusivamente online. La procedura di iscrizione è già attiva e le istruzioni sono disponibili sul sito dedicato.
Il concorso dell'agenzia dell'Entrate per 622 assistenti amministrativi a tempo indeterminato. Le domande vanno inviate su InPa entro il 17 giugno 2026. La selezione è riservata agli iscritti al collocamento, diplomati e in stato di disoccupazione. La prova si terra il 28 luglio. Il bando è disponibile online. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Concorso AdE Categorie Protette 2026: 622 Posti per Diplomati
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