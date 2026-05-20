Concita Borrelli si scusa per la frase choc sullo stupro | Mi prendo una pausa dalla tv

Da tpi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giornalista Concita Borrelli si è scusata per la frase sullo stupro pronunciata una settimana fa durante Porta a Porta: “Ho usato una espressione brutta e brutale”, ha ammesso nel corso della puntata di ieri del programma tv di Rai 1. “Mi prenderò una breve pausa dal video”, ha aggiunto. Insieme a lei, anche il conduttore Bruno Vespa ha chiesto perdono ai telespettatori: “Avrei dovuto intervenire”, ha detto. Commentando la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, Borrelli aveva detto: “Diciamo una cosa dura, però secondo me molto realistica, non vera perché io non dico le cose vere, ma secondo me molto realistica: se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c’è lo stupro. 🔗 Leggi su Tpi.it

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