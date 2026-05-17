Concita Borrelli ha dichiarato di essere pronta a chiedere scusa in televisione per una frase relativa a uno stupro. Ha affermato di aver commesso un errore e ha annunciato che martedì, durante una trasmissione, si scuserà sia con il pubblico sia con una persona di nome Bruno. La giornalista ha precisato le sue intenzioni di rimediare pubblicamente all’incidente. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla frase contestata o sulle circostanze dell’episodio.

"Io ho sbagliato e martedì in trasmissione chiederò scusa sia al nostro pubblico sia a Bruno Vespa". Concita Borrelli, autrice televisiva, avvocato e giornalista, non esita a fare mea culpa per la sua dichiarazione sullo stupro avvenuta durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco e alla nuova indagine. In realtà, cosa intendeva dire con le sue parole? "Credo che nell'ambito delle considerazioni sui soliloqui e gli appunti di Sempio si stessero facendo interpretazioni troppo libere. Ho, quindi, invitato tutti alla massima cautela perché, se andiamo a guardare nel privato di ognuno di noi, troviamo di tutto. Ho usato un termine improprio dicendo: ognuno di noi, dentro di noi, tutti abbiamo lo stupro, intendendo con stupro le nostre fantasie sessuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Concita Borrelli: "Pronta a scusarmi in tv per la frase sullo stupro"

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