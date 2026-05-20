Concita Borrelli si scusa a Porta a Porta dopo le frasi choc sullo stupro | Mi fermo per un po’ VIDEO

Da secoloditalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver suscitato polemiche e reazioni di indignazione per alcune affermazioni fatte sul tema dello stupro durante un dibattito televisivo, una giornalista si è presentata di nuovo in trasmissione per chiedere pubblicamente scusa. Le parole contestate sono state pronunciate nel contesto di una discussione sul caso Garlasco e sul profilo psicologico di un imputato. La giornalista ha annunciato che si prenderà una pausa dalla televisione.

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Dopo giorni di polemiche e indignazione, Concita Borrelli torna a Porta a Porta per chiedere pubblicamente scusa per le parole pronunciate sul tema dello stupro durante il dibattito sul caso Garlasco e sul profilo psicologico di Andrea Sempio. La giornalista, ospite del programma di Bruno Vespa, ha annunciato anche una pausa dal video per “rasserenare gli animi”. La frase terribile: “Nella sfera sessuale c’è la fantasia dello stupro”. Le dichiarazioni finite al centro delle critiche erano arrivate nel corso della puntata precedente, quando Borrelli aveva affermato: «Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c’è lo stupro». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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