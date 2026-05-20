Concita Borrelli si scusa a Porta a Porta dopo le frasi choc sullo stupro | Mi fermo per un po’ VIDEO

Dopo aver suscitato polemiche e reazioni di indignazione per alcune affermazioni fatte sul tema dello stupro durante un dibattito televisivo, una giornalista si è presentata di nuovo in trasmissione per chiedere pubblicamente scusa. Le parole contestate sono state pronunciate nel contesto di una discussione sul caso Garlasco e sul profilo psicologico di un imputato. La giornalista ha annunciato che si prenderà una pausa dalla televisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui