Durante la puntata di giovedì 14 maggio 2026 di Porta a Porta su Rai1, una frase pronunciata da una giornalista ha suscitato reazioni forti sui social network. La frase, riferita al caso Garlasco, ha attirato l’attenzione e scatenato diverse polemiche online. La discussione ha portato a un acceso dibattito tra gli utenti, alcuni dei quali hanno criticato le parole espresse durante la trasmissione. La vicenda ha generato un acceso confronto pubblico sui temi trattati.

Una frase pronunciata durante la puntata di giovedì 14 maggio 2026 a Porta a Porta su Rai1 ha scatenato un’ondata di polemiche sui social network. Protagonista della controversia è la giornalista e autrice televisiva Concita Borrelli, le cui parole durante un dibattito sul delitto di Garlasco e sul profilo psicologico di Andrea Sempio hanno sollevato critiche e indignazione. Nel corso del suo intervento in trasmissione, Borrelli ha affermato: “Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte, c’è lo stupro. C’è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno nella testa, nei sogni e nell’immaginazione. Ce l’abbiamo tutti e qua non si tratta di essere santi, bigotti o assassini”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Caso Garlasco, frase choc sullo stupro a Porta a Porta: bufera su Concita Borrelli

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