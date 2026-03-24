L’ultima estate senza Bolkestein All’asta oltre mille concessioni | Ma i bandi tutelino le imprese

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le concessioni demaniali è già partito il countdown. Salvo dietrofront, l’estate del 2027 sarà l’ultima con il vecchio regime: in particolare, per i balneari sarà "un cambiamento epocale". Dopo anni di proroghe e rinvii, il settore dovrà aprirsi alla concorrenza europea nel rispetto della cosiddetta direttiva Bolkestein. "Quando si parla di concessioni demaniali – spiega Mauro Mandolini, presidente regionale delle imprese balneari di Confartigianato –, non ci sono soltanto gli stabilimenti balneari, circa novecento in tutta la regione, ma i chioschi, i ristorantini, i posti barca, i capannoni presenti lungo la costa o nelle aree portuali, per un totale di oltre mille concessioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217ultima estate senza bolkestein all8217asta oltre mille concessioni ma i bandi tutelino le imprese
© Ilrestodelcarlino.it - L’ultima estate senza Bolkestein. All’asta oltre mille concessioni: "Ma i bandi tutelino le imprese"

Articoli correlati

Erosione e Bolkestein. Le sfide del litorale: "Bandi pronti entro l’anno""Sono due le questioni che, se non risolte, aggiungono a vent’anni di incertezza un rischio che non possiamo correre".

Palazzi (FI): "Preoccupati per i bandi delle concessioni balneari senza attendere gli indirizzi del governo"In merito alla volontà del Comune di Riccione di procedere con la pubblicazione dei bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari senza...

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.