Per le concessioni demaniali è già partito il countdown. Salvo dietrofront, l’estate del 2027 sarà l’ultima con il vecchio regime: in particolare, per i balneari sarà "un cambiamento epocale". Dopo anni di proroghe e rinvii, il settore dovrà aprirsi alla concorrenza europea nel rispetto della cosiddetta direttiva Bolkestein. "Quando si parla di concessioni demaniali – spiega Mauro Mandolini, presidente regionale delle imprese balneari di Confartigianato –, non ci sono soltanto gli stabilimenti balneari, circa novecento in tutta la regione, ma i chioschi, i ristorantini, i posti barca, i capannoni presenti lungo la costa o nelle aree portuali, per un totale di oltre mille concessioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ultima estate senza Bolkestein. All’asta oltre mille concessioni: "Ma i bandi tutelino le imprese"

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