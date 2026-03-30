Il ministero dei beni culturali ha annunciato che i bandi relativi ai beni delle Terme saranno pubblicati entro il mese di maggio, con l’obiettivo di accelerare le procedure. La vendita delle strutture dovrebbe avvenire prima dell’arrivo dell’estate. La decisione mira a ridurre i tempi di autorizzazione e a rendere più rapide le operazioni di mercato.

Montecatini Terme (Pistoia), 30 marzo 2026 – Il ministero dei beni culturali conferma la volontà di facilitare la pubblicazione dei bandi dei beni delle Terme in tempi rapidi, senza portare troppo in là i tempi dell’autorizzazione. Il portale per il caricamento delle schede tecniche di immobili con eventuale vincolo che un soggetto pubblico vuole mettere in vendita viene aperto appositamente da Roma, anche se, di solito, è attivo solo in certi periodi dell’anno. Questo faciliterà la pubblicazione dei bandi per i quali, sul fronte pubblico, hanno già versato la cauzione Regione e Comune, e ha manifestato interesse la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, e, su quello privato, Apt Terme, la società guidata da Claudio Cardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terme, tempi accorciati. Via ai bandi entro maggio, vendita prima dell’estate

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