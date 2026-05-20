Concerto Musica che dona in occasione del VIII centenario della morte di San Francesco
Il concerto si terrà a Padova presso la chiesa di San Francesco venerdì 22 maggio alle ore 20.45. Si tratta di un concerto finalizzato a sostenere la casa di accoglienza per persone in difficoltà Ca' Edimar (www.operaedimar.org). All'organo Pugina-Patella in dotazione nella chiesa Margherita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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