Concerto Musica che dona in occasione del VIII centenario della morte di San Francesco

Da padovaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto si terrà a Padova presso la chiesa di San Francesco venerdì 22 maggio alle ore 20.45. Si tratta di un concerto finalizzato a sostenere la casa di accoglienza per persone in difficoltà Ca' Edimar (www.operaedimar.org). All'organo Pugina-Patella in dotazione nella chiesa Margherita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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