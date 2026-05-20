‘Concerto Grosso’ al Mug2 con la musica Pop della Factory di Warhol
Al museo Mug2 in via Alberica 26 è in corso una mostra dedicata all’artista della pop art. Durante l’esposizione, si terrà un evento musicale intitolato ‘Concerto Grosso’, che proporrà brani della musica pop. La performance sarà ispirata alla Factory di Andy Warhol, il famoso luogo di produzione artistica dell’artista. L’evento si inserisce nel contesto della mostra, creando un collegamento tra le opere esposte e la musica che le accompagna.
La musica della “Factory di Andy Warhol“ risuonerà nelle stanze del museo Mug2 in via Alberica 26 dove è in corso la mostra dedicata all’astista della pop art. Lo spettacolo musicale è in programma per domenica sera, alle 21, quando la band “Concerto Grosso“ trasformerà il museo in palcoscenico. Pietro Bertilorenzi (Bass), Beppe Martini (guitar), Cesare Lo Iacono (guitar), Alessandro Gepponi (vocals and storytelling), Lorenzo Baldini (keyboards) e Michele Vannucci (drums) riproporranno brani delle più famose band passate dalla “Fcatory“ di Andy Warhol, da Lou Reed a David Bowie, i Rolling Stones e Patty Smith, Bob Dylan e Prince. Un evento... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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