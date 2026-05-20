‘Concerto Grosso’ al Mug2 con la musica Pop della Factory di Warhol

Al museo Mug2 in via Alberica 26 è in corso una mostra dedicata all’artista della pop art. Durante l’esposizione, si terrà un evento musicale intitolato ‘Concerto Grosso’, che proporrà brani della musica pop. La performance sarà ispirata alla Factory di Andy Warhol, il famoso luogo di produzione artistica dell’artista. L’evento si inserisce nel contesto della mostra, creando un collegamento tra le opere esposte e la musica che le accompagna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui