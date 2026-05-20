Concerto di musica sacra e profana nella basilica di San Francesco a Viterbo

Nella basilica di San Francesco a Viterbo si svolge un concerto che combina musica sacra e profana, creando un’atmosfera coinvolgente. L’evento vede protagonisti esecutori che interpretano brani di epoche diverse, accompagnati da elementi di danza e dal patrimonio artistico della chiesa. La serata si svolge all’interno della basilica, un luogo storico che accoglie il pubblico per questa esibizione. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della città, offrendo un’esperienza musicale e artistica in un ambiente di grande richiamo storico.

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La basilica di San Francesco a Viterbo si trasforma in un suggestivo palcoscenico immersivo. Qui musica, patrimonio e danza si uniscono dando vita a uno spettacolo unico, grazie a “Musica divina in dies festa. Melodie sacre e profane tra Rinascimento e Barocco”, la nuova rassegna promossa dalla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Varzi chiesa di San Germano concerto di Natale von la Schola cantorum e la Corale Alta Val Borbera Sullo stesso argomento San Francesco: concerto pasquale con cori e musica sacraLa Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro proporrà domenica 29 marzo alle 17,30 un concerto intitolato Cantando la Pasqua di Francesco, dedicato... Leggi anche: La grande musica sacra nella Basilica della Ghiara A NAPOLI - Concerto di musica sacra dei solisti dell’Ensemble Mercadante presso la Chiesa di San Giorgio Maggiore ift.tt/apgXo9S x.com Qual è la tua Trinità Sacra di compositori/direttori/solisti? reddit Domenica 17 maggio al Convento di San Francesco un concerto per l’Ascensione del SignoreBORGO A MOZZANO - Un suggestivo concerto di musica sacra nella bella cornice del convento di San Francesco di Borgo a Mozzano. Si svolgerà domenica 17 ... giornaledibarga.it Sacra di San Michele, concerto di PentecosteAlla Sacra di San Michele, simbolo della bellezza millenaria sospesa tra cielo e terra, si preannuncia una stagione ricca di eventi e concerti. Ad inaugurare questo ciclo di appuntamenti sarà il Conce ... mediterranews.org