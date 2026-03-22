La Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro proporrà domenica 29 marzo alle 17,30 un concerto intitolato Cantando la Pasqua di Francesco, dedicato all’ottocentesimo anniversario della morte del santo. L’evento si terrà nella chiesa di San Francesco e vedrà l’unione di più cori e cappelle musicali sotto la direzione del maestro Giampaolo Lazzeri. L’iniziativa rappresenta una delle tessere fondamentali del programma Francesco. Ottocento anni dopo: pensiero, storia, poesia, musica, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’accesso è ma richiede prenotazione obbligatoria a partire dalle ore 12 del martedì 24 marzo sul portale della fondazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Francesco: concerto pasquale con cori e musica sacra

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