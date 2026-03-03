Castelfalfi Spring Festival 2026 | a Montaione due giorni per festeggiare la primavera con musica mercatini e street food

Nel fine settimana del 21 e 22 marzo, il borgo di Castelfalfi a Montaione ospita il Castelfalfi Spring Festival, un evento di due giorni dedicato alla primavera. Durante l’evento, vengono allestiti mercatini, vengono proposti street food e si tengono performance musicali. La manifestazione coinvolge la comunità locale e richiama visitatori da diverse zone della regione.

Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo, il borgo di Castelfalfi ospita un evento dedicato alla celebrazione della nuova stagione, il Castelfalfi Spring Festival. La manifestazione si svolge dalle ore 11:00 alle 21:00 e propone un programma variegato che spazia dall'artigianato alla gastronomia locale. L'iniziativa mira a valorizzare il territorio attraverso momenti di aggregazione aperti a un pubblico di tutte le età. L'area della festa è animata da mercatini di prodotti artigianali e postazioni di street food, che offrono ai visitatori la possibilità di scoprire le eccellenze del luogo in un contesto informale.

