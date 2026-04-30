Guida al Primo maggio a Macerata e dintorni | musica natura e buon cibo

Da domani a domenica, la provincia si anima con numerose iniziative per il Primo maggio. Tra musica, escursioni e degustazioni, gli eventi si svolgono in diverse località, offrendo occasioni di svago e socializzazione. La varietà di proposte permette di trascorrere il ponte in modo diverso, tra natura e momenti di intrattenimento. La programmazione si estende su più giorni, coinvolgendo pubblico di tutte le età.

Macerata, 30 aprile 2026 – Un ponte ricco di eventi in provincia. Da domani a domenica c’è solo l’imbarazzo della scelta. Dalla festa in terrazza nel capoluogo alla Magnalonga di Mogliano, passando per i piatti tipici di Paesaggiamente all’Abbadia di Fiastra e i giri in canoa al lago di Caccamo, ecco alcune proposte. MACERATA, 01.05.24 FESTA DEL PRIMO MAGGIO, GIARDINI DIAZ Macerata. “Primo maggio in terrazza”, la festa organizzata dal Comune in collaborazione con Unimc alla Terrazza dei Popoli, il piazzale adiacente ai giardini Diaz. Dalle 12 aprono gli stand gastronomici, tra salumi, formaggi, carne alla brace, vino e cocktail. Musica live...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guida al Primo maggio a Macerata e dintorni: musica, natura e buon cibo Notizie correlate Primo maggio torinese a Torino di Sangro fra divertimento, musica e buon ciboVenerdì 1 maggio torna la terza edizione del Primo maggio torinese, organizzato dall'associazione FantArena, insieme alla Pro Loco Torino di Sangro,... Parolise si anima per la Festa del Primo Maggio: musica, cibo e spettacolo per tutto il giornoLa confraternita del Preziosissimo Sangue organizza una giornata di festa in Piazza Giovanni Falcone con street food, concerti live e intrattenimento... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma e il Primo Maggio: Guida agli Eventi; Guida al weekend lungo del 1°maggio: i 10 eventi da non perdere; Primo maggio in spiaggia: la guida ai principali eventi nei litorali italiani; Eventi 1° maggio 2026 nelle Marche: la guida completa!. Cosa fare il Primo Maggio a Torino: guida completa a musei, eventi e concertiCosa fare il Primo Maggio a Torino tra musei, concerti, jazz, castelli aperti e consigli per muoversi in città: guida completa agli eventi. torinofree.it Decreto Primo Maggio: cos’è e cosa prevede nel 2026 su stipendi, bonus, cuneo fiscale e lavoroCos’è il Decreto Primo Maggio 2026: misure su stipendi, bonus, cuneo fiscale e lavoro. Ecco cosa cambia per lavoratori e famiglie ... alfemminile.com La marsalese Daniela Alfisi alla guida dell'ANDI in Sicilia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Guida alla penultima di #SerieB: tutti in campo il 1° Maggio. #Venezia ormai in A, #Samp quasi salva x.com