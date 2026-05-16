Cannes 2026 Lea Seydoux e Catherine Deneuve sul tappeto rosso della Croisette

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul tappeto rosso del Festival di Cannes, alla sua 79ª edizione, sono sfilate per la prima volta insieme l’attrice Lea Seydoux e l’icona del cinema Catherine Deneuve, in occasione della prima mondiale del film “Gentle Monster”. La cerimonia si è svolta sulla Croisette, attirando l’attenzione di pubblico e fotografi, con le due attrici che hanno attraversato la passerella in abiti eleganti. L’evento ha rappresentato una delle iniziative più attese di questa edizione del festival.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lea Seydoux e Catherine Deneuve sul tappeto rosso del Festival di Cannes (alla sua 79a edizione) per la prima di “Gentle Monster”. Nel cast del film, diretto dalla regista austriaca Marie Kreutzer, ci sono anche Laurence Rupp e Jella Haase. La rassegna cinematografica francese si svolge dal 12 al 23 maggio e include film di Pedro Almodóvar, Pawel Pawlikowski e Ryusuke Hamaguchi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

cannes 2026 lea seydoux e catherine deneuve sul tappeto rosso della croisette
© Lapresse.it - Cannes 2026, Lea Seydoux e Catherine Deneuve sul tappeto rosso della Croisette
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FESTIVAL de CANNES 2026 : LE PROGRAMME, le JURY, LES PERSONNALITÉS ATTENDUES...

Video FESTIVAL de CANNES 2026 : LE PROGRAMME, le JURY, LES PERSONNALITÉS ATTENDUES...

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cannes 2026 al via, srotolato il tappeto rosso sulla Croisette

Cannes 2026, ospiti e programma della terza giornata: Isabelle Huppert e Catherine Deneuve sul red carpetIl Festival di Cannes 2026 entra nel vivo con una terza giornata ricca di incontri ed eventi.

lea seydoux cannes 2026 lea seydouxCannes 2026 : Léa Seydoux, Marion Cotillard, Camille Cottin so glamour... le best of des marches Jour 4La 79? édition du Festival de Cannes bat son plein sur la Croisette. Vendredi, les tapis rouges de Soudain, Karma et Gentle Monster ont attiré du beau monde. Voici notre best of en images, entre ... tf1info.fr

lea seydoux cannes 2026 lea seydouxCannes 2026, Lea Seydoux e Catherine Deneuve sul tappeto rosso della CroisetteLea Seydoux e Catherine Deneuve sul tappeto rosso del Festival di Cannes (alla sua 79a edizione) per la prima di Gentle Monster. Nel cast del film, diretto ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web