Cannes 2026 Lea Seydoux e Catherine Deneuve sul tappeto rosso della Croisette

Sul tappeto rosso del Festival di Cannes, alla sua 79ª edizione, sono sfilate per la prima volta insieme l’attrice Lea Seydoux e l’icona del cinema Catherine Deneuve, in occasione della prima mondiale del film “Gentle Monster”. La cerimonia si è svolta sulla Croisette, attirando l’attenzione di pubblico e fotografi, con le due attrici che hanno attraversato la passerella in abiti eleganti. L’evento ha rappresentato una delle iniziative più attese di questa edizione del festival.

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