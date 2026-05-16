Cannes 2026 Lea Seydoux e Catherine Deneuve sul tappeto rosso della Croisette
Sul tappeto rosso del Festival di Cannes, alla sua 79ª edizione, sono sfilate per la prima volta insieme l’attrice Lea Seydoux e l’icona del cinema Catherine Deneuve, in occasione della prima mondiale del film “Gentle Monster”. La cerimonia si è svolta sulla Croisette, attirando l’attenzione di pubblico e fotografi, con le due attrici che hanno attraversato la passerella in abiti eleganti. L’evento ha rappresentato una delle iniziative più attese di questa edizione del festival.
Lea Seydoux e Catherine Deneuve sul tappeto rosso del Festival di Cannes (alla sua 79a edizione) per la prima di “Gentle Monster”. Nel cast del film, diretto dalla regista austriaca Marie Kreutzer, ci sono anche Laurence Rupp e Jella Haase. La rassegna cinematografica francese si svolge dal 12 al 23 maggio e include film di Pedro Almodóvar, Pawel Pawlikowski e Ryusuke Hamaguchi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
FESTIVAL de CANNES 2026 : LE PROGRAMME, le JURY, LES PERSONNALITÉS ATTENDUES...
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