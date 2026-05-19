Chi sono i 29 attivisti italiani della Flotilla fermati da Israele | dal medico 78enne ai giornalisti all’ex di Piero Pelùt Il caso dell’infermiera 79enne in viaggio via terra

Quindici uomini e quattordici donne italiani sono stati fermati dalle forze israeliane durante l'operazione sulla Flotilla. Tra loro ci sono un medico di 78 anni, un’infermiera di 79, due giornalisti, un ex collaboratore di un cantautore noto, oltre a politici, docenti e operai. La maggior parte dei partecipanti si trovava a bordo di imbarcazioni intercettate in acque internazionali mentre si avvicinavano alla zona di conflitto. Uno dei partecipanti viaggiava via terra, coinvolgendo anche un percorso terrestre.

Politici, giornalisti, medici, docenti, operai: la composizione dei 29 italiani della Global Sumud Flotilla intercettati dalle forze armate israeliane è ancora una volta variegato. E non mancano anche grandi differenze di età, con due attivisti che hanno superato i 75 anni. Sul peschereccio Kasri Sadabat, come ricostruisce Il Fatto Quotidiano, c’erano l’inviato del quotidiano diretto da Marco Travaglio, Alessandro Mantovani, il deputato M5s Dario Carotenuto, salito a bordo durante lo scalo turco e unico parlamentare della spedizione, e l’attivista trentino Ruggero Zeni, 69 anni. Sulla Don Juan viaggiavano invece l’ex consigliera comunale di Firenze e candidata alla presidenza della Toscana Antonella Bundu, già compagna del cantante Piero Pelù. 🔗 Leggi su Open.online

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Flotilla intercettata da Israele. La protesta alla Camera: Nessuna notizia dei nostri compagni

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