Dopo quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, le indagini sono state riaperte con nuovi approfondimenti tecnici richiesti dagli inquirenti. I RIS hanno individuato una traccia che potrebbe cambiare le prospettive sul caso, portando a un riesame delle piste aperte finora. La scoperta rappresenta un possibile punto di svolta nelle indagini, che si concentrano ora su elementi mai emersi prima. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, con l’attenzione rivolta alle conseguenze di questa novità.

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, l’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione dopo nuovi approfondimenti tecnici disposti dagli inquirenti. Gli accertamenti più recenti hanno riguardato la scena del crimine nella villetta di via Pascoli, con una revisione di elementi già esaminati in passato e ulteriori verifiche su tracce e ricostruzioni. Le consulenze più recenti affidate ai Ris di Cagliari hanno riesaminato la dinamica dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007, applicando metodologie aggiornate di analisi delle tracce ematiche. L’obiettivo degli specialisti è ricostruire con maggiore precisione i movimenti all’interno dell’abitazione nelle fasi immediatamente precedenti alla morte della giovane. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Con chi compatibile”. Garlasco, colpo di scena improvviso: cos’è la nuova traccia trovata dai RIS dopo 18 anni

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Garlasco, nuova impronta di scarpa insanguinata - Vita in diretta 22/12/2025

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Secondo quanto riportato da La #ProvinciaPavese, nelle nuove indagini sul delitto di #Garlasco sarebbe emersa una traccia compatibile con l’impronta insanguinata di una mano trovata vicino al soggiorno della villetta di #ChiaraPoggi, punto in cui sarebbe in x.com

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