Il consulente Palmegiani ha chiesto di chi sia la traccia 45 trovata nella villetta dei Poggi, teatro dell’omicidio di Chiara avvenuto il 13 agosto 2007. La discussione si concentra sulla provenienza di questa traccia e su un possibile colpo di scena legato alle indagini. Le tracce raccolte sul luogo del delitto continuano a essere oggetto di analisi da parte degli investigatori.

Si torna a parlare delle tracce rinvenute nella villetta dei Poggi, dove Chiara è stata uccisa nella mattinata del 13 agosto 2007. A parlarne a Mattino 5 è Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio nonché ex commissario capo della Polizia scientifica e per decenni in servizio nella Polizia di Stato. "C'è un braccio che lascia la traccia 45, è un avambraccio a mio avviso - con ragionevole certezza - dell'omicida". Il motivo? L'esperto, nello studio di Federica Panicucci, parla della "presenza cospicua di sostanze ematiche" di cui il braccio sarebbe "intriso". Insomma, "non può essere a mio avviso di un soccorritore". ge:kolumbus:liberoquotidiano:46866990 E ancora: "Quel braccio aveva una posizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il consulente Palmegiani: "Di chi è la traccia 45. Colpo di scena?

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