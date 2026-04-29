Terni in giro per il supermercato in stato di ubriachezza e con un coltello ed attrezzi da scasso | fermato

Lo scorso 17 aprile, i carabinieri di Terni sono intervenuti in un supermercato dopo una chiamata al numero unico di emergenza. Una volta sul posto, hanno fermato una persona che si aggirava all’interno del negozio in stato di ubriachezza, con un coltello e alcuni attrezzi da scasso. La persona è stata accompagnata in caserma per ulteriori verifiche.

I carabinieri di Terni sono intervenuti, lo scorso 17 aprile, in un supermercato a seguito di una chiamata pervenuta al numero unico di emergenza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti infatti i militari si sono attivati poiché alcuni clienti avevano segnalato la presenza di un uomo, un.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate In giro di notte con attrezzi da scasso, denunciatoLa polizia ha denunciato un 23enne italiano di fuori provincia, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, per possesso ingiustificato... Crema: 4 fermati con auto rubata e attrezzi da scassoNel cuore della provincia di Cremona, la domenica 15 marzo 2026 ha i Carabinieri di Crema neutralizzare due distinti gruppi criminali nella serata... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Terni: furto-bis da Maturo Lab a un mese dal primo. Il video del ladro; Secondo furto nel giro di un mese; Terni, secondo furto in un mese in una pizzeria: il video del ladro in azione -; Ciak, si gira il furto: ecco il video che immortala il ladro nella pizzeria. Melasecche, sul nuovo ospedale di Terni sinistra prende in giro i cittadiniSul nuovo ospedale di Terni la sinistra sta prendendo in giro i cittadini. I fatti dimostrano che non c'è alcuna reale volontà di realizzarlo: a dirlo è il consigliere regionale della Lega Enrico ... ansa.it Secondo furto nel giro di un meseTERNI A distanza di un mese, nuovo furto alla pizzeria Maturo Lab di via del Centenario. Il locale ha pubblicato ... lanazione.it Maxi sequestro di tabacco Naswar a Terni, dove la guardia di finanza ha sequestrato 40 chili di tabacco da masticare, illegalmente acquistato e detenuto per la vendita al dettaglio. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook #Terni, #Cantamaggio: giovedì la #sfilata dei #carri. I #divieti di sosta e le chiusure al #traffico x.com