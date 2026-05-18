Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono gruppi di cittadini, imprese e enti locali che si uniscono per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili. Questi progetti permettono di gestire in modo collettivo l’energia prodotta, favorendo un utilizzo più sostenibile delle risorse. L’Albo CER, un registro dedicato, può supportare la provincia di Napoli in questa direzione, facilitando la creazione e la gestione di queste comunità. La normativa e le pratiche standardizzate sono strumenti chiave per lo sviluppo di tali iniziative.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano uno degli strumenti più interessanti della transizione energetica: cittadini, imprese, enti locali e realtà del territorio possono produrre, condividere e valorizzare energia da fonti rinnovabili. In provincia di Napoli l’Albo CER promosso da ANEA punta a mappare le esperienze esistenti e a favorire nuove collaborazioni.. Le Comunità Energetiche Rinnovabili, conosciute anche con l’acronimo CER, sono uno degli strumenti più concreti attraverso cui cittadini, imprese, enti pubblici, associazioni e realtà del territorio possono partecipare alla transizione energetica. Non si tratta soltanto di installare pannelli fotovoltaici o produrre energia pulita: il punto centrale è la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili all’interno di una comunità organizzata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Comunità energetiche rinnovabili: cosa sono, come funzionano e perché l’Albo CER può aiutare la provincia di Napoli

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9 - Comunità energetiche: cosa sono e come funzionano - con Michele Benini

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