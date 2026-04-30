Comunicato Stampa | Seduta congiunta Terza e Seconda commissione | audizioni su impianti agrofotovoltaici

Oggi si è svolta una seduta congiunta tra la Seconda e la Terza Commissione consiliare. Durante l’incontro sono state ascoltate diverse testimonianze riguardanti gli impianti agrofotovoltaici. La discussione si è concentrata sui vari aspetti tecnici e normativi di questi impianti, coinvolgendo rappresentanti di enti e operatori del settore. La riunione ha visto la partecipazione di più membri delle commissioni, in un confronto che durerà nei prossimi giorni.

La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), in seduta congiunta con la Seconda Commissione consiliare permanente, presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: in primis, le audizioni, in ordine alla “Acquisizione di informazioni relative agli impatti economici e territoriali connessi alla costruzione e alla gestione di impianti agrofotovoltaici nell'ambito della provincia di Vicenza”.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Seduta congiunta Terza e Seconda commissione: audizioni su impianti agrofotovoltaici Notizie correlate Comunicato Stampa: Seconda commissione: audizioni per approfondire la riforma del sistema portuale italiano tinyurl.comLa Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e... Comunicato Stampa: CRV - Sesta commissione, audizioni su personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche(Arv) Venezia, 11 marzo 2026 - La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia),... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Seduta consiliare del 18 e 21 aprile 2026; Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi il 27 aprile; Convocazione del Consiglio Comunale del 29 aprile 2026; Giunta: i principali provvedimenti approvati nella seduta del 28 aprile. Comunicato Stampa: Seduta congiunta Terza e Seconda commissione: audizioni su impianti agrofotovoltaiciLa Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta ... iltempo.it Comunicato Stampa: Audizione con i rappresentanti degli studenti delle superiori e delle università(Arv) Venezia, 29 aprile 2026 La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), in seduta cong ... laprovinciadicomo.it COMUNICATO STAMPA Polo Sportivo di Ginosa e Marina di Ginosa: inizia il percorso, primo passo significativo verso la fase operativa Inizia il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo Polo Sportivo di Ginosa e Marina di Ginosa, un intervento strateg - facebook.com facebook Comunicato stampa Presentato il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis L’informazione nel mirino x.com