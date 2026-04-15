Il presidente della regione ha espresso solidarietà al presidente del Consiglio nazionale dopo che quest'ultimo ha ricevuto attacchi da parte di un ex presidente degli Stati Uniti. La dichiarazione è stata rilasciata in una conferenza stampa tenuta nella mattina di oggi. Nessuna altra persona o ente è stata coinvolta nelle dichiarazioni, che si sono concentrate esclusivamente sui commenti rivolti al leader italiano.

(Arv) Venezia, 15 aprile 2026 - “Esprimo piena solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo gli attacchi arrivati da Donald Trump. Ha fatto bene, anzi benissimo, a condannare l'offesa rivolta al Papa, perché ci sono limiti che non sono solo politici ma etici, di stile, di buona educazione e di civiltà. Quando si colpisce il Pontefice, e lo si fa con quei toni, si supera una linea che non dovrebbe mai essere oltrepassata da nessun leader dell'Occidente”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, dopo le tensioni esplose tra amministrazione USA e Roma in seguito alle parole di Trump contro Giorgia Meloni e contro Papa Leone.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: "Solidarietà a Giorgia Meloni. Difendere la dignità dell'Italia è un dovere"

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