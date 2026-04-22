San Nicola | Natale sfida il ballottaggio con un mosaico di alleanze

A San Nicola alla Strada, la corsa alle elezioni comunali si fa sempre più intensa, con la coalizione guidata da Maria Natale che lavora per ottenere il maggior numero di voti nel primo turno. La competizione politica si sviluppa attraverso alleanze e strategie volte a superare la soglia necessaria per evitare un eventuale ballottaggio. I candidati sono impegnati in incontri e campagne, mentre gli elettori si avvicinano al voto.

A San Nicola alla Strada la corsa alle elezioni comunali si infuria, con la coalizione guidata da Maria Natale che cerca di blindare il primo turno per evitare un ballottaggio rischioso. La strategia della componente legata a Lucia Esposito punta a concentrare voti e consensi per superare il margine critico di circa 6.500 preferenze necessario a chiudere la contesa senza passare per il secondo turno. Il locale appare come un mosaico complesso di alleanze tattiche e divergenze ideologiche. Da un lato, la candidata Natale è sostenuta da un gruppo eterogeneo che include il simbolo del PD, legato all’amministrazione uscente di Marotta, le liste dei Giovani Democratici, la formazione di Gennaro Mona e quella di Gabriella D’Ambrosio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Nicola: Natale sfida il ballottaggio con un mosaico di alleanze Notizie correlate Non solo Natale: il presepe di San Nicola alla Carità apre anche a Pasquadi Bianca Desideri A Napoli il presepe storico della Chiesa di San Nicola alla Carità, in via Toledo, poliscenico, catechistico, che racconta tutta... Elezioni comunali 2026. M5s scende in campo a San Nicola. "Sosteniamo Maria Natale"Il MoVimento 5 Stelle ha ufficialmente annunciato il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Maria Natale per le prossime elezioni...