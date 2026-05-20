Elezioni comunali 2026 al Sud il campo è sparso | poche alleanze a sinistra E De Luca non ha rivali

Alle elezioni comunali previste per il 2026, nel Sud Italia il panorama politico appare frammentato e poco compatto, con poche alleanze a sinistra. In particolare, in Campania, il quadro si distingue per l’assenza di accordi consolidati tra le forze di centrodestra e di centrosinistra, che sono poco rappresentati nelle conversazioni pubbliche e nei discorsi ufficiali. In questa regione, un candidato ha già consolidato una posizione dominante senza rivali evidenti, lasciando gli altri attori del panorama politico locale a osservare da lontano.

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Napoli. 20 maggio 2026 – In Campania campo largo e centrodestra sono vocaboli alieni: li trovi nei dizionari di semiotica più che nei comizi. Dei 26 Comuni al voto maggioritario con doppio turno (su 88 in totale), solo in due si è trovata la quadra per scattare la foto di famiglia unita. Negli altri 24 la scena ricorda un mercato rionale di domenica: ognuno espone la propria merce, ma di coalizione non se ne parla. Due i capoluoghi alle urne: Salerno e Avellino. In entrambi la cronaca elettorale sembra uscita da un feuilleton, con amnesie politiche, inattese giravolte e colpi bassi. Ad alzare il sipario inizia Avellino, dove la campagna elettorale assomiglia a una sagra paesana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 16 MARZO 2026 - COMUNALI: CAMPO LARGO E ALLEANZE, IL POST VOTO DELLE PROVINCIALI Sullo stesso argomento Elezioni comunali, il Pd convoca il "campo largo": resta il nodo De LucaMolti partiti del centrosinistra non hanno gradito la ricandidatura a sindaco (non concordata) dell'ex governatore della Campania. Elezioni comunali 2026: ecco le liste a sostegno di Vincenzo De LucaE' iniziato il deposito delle liste elettorali in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. Faenza: elezioni comunali 2026, apertura straordinaria dell’Ufficio Elettorale per il rilascio delle tessere elettorali x.com Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit Elezioni comunali 2026, al Sud il campo è sparso: poche alleanze a sinistra. E De Luca non ha rivaliLe sfide clou in Campania vedono centrosinistra e centrodestra dilaniati. Ma la vera faida è nel Pd: a Salerno l’ex governatore punta al trionfo solitario ... quotidiano.net Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni comunali 2026, come si vota: da scheda elettorale a voto disgiunto. Cosa sapere ... tg24.sky.it