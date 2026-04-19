Qui Como Le spine di Fabregas Difesa in crollo e il mistero Morata

Il Como ha subito una sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che ha modificato la posizione in classifica dei lombardi. La squadra ora si trova a dover rincorrere la Juventus in campionato e si prepara per la semifinale di Coppa Italia di ritorno, in programma martedì in casa dell’Inter. Il match ha evidenziato problemi difensivi e alcune difficoltà nel reparto offensivo, tra cui le prestazioni di Morata.

La sconfitta del Como a Reggio Emilia contro il Sassuolo cambia la situazione dei lariani, costretti a inseguire la Juventus in campionato e ora concentrati verso la semifinale di ritorno di Coppa Italia, martedì in casa dell’Inter. Diversi i problemi per Fabregas. La difesa più forte del campionato si è sgretolata nelle ultime due partite, subendo sei reti. L’assenza di Diego Carlos si è fatta sentire. Dopo l’uscita per infortunio alla fine del primo tempo di Como-Inter, coi padroni di casa avanti 2-1, gli azzurri hanno subito cinque reti in meno di 90’ fra il secondo tempo con l’Inter e il primo contro il Sassuolo. Carlos difficilmente verrà recuperato per martedì e il Como dovrà schierare ancora Ramon e Kempf, che stanno attraversando un pessimo periodo di forma fisica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui Como. Le spine di Fabregas. Difesa in crollo e il mistero Morata Notizie correlate Leggi anche: Fabregas critica Morata dopo Como Fiorentina: «Da lui mi aspetto di più, chi non sopporta le provocazioni…» Sassuolo-Como, le formazioni ufficiali: Grosso con Nzola e Turati dal 1'. Fabregas punta su MorataSassuolo e Como si affrontano al Mapei Stadium per la prima gara della 33ª giornata di Serie A.