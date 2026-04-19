Il Como ha subito una sconfitta contro il Sassuolo a Reggio Emilia, che ha complicato la situazione in classifica per i lombardi. La squadra si trova ora a dover inseguire la Juventus per una posizione più favorevole. La partita ha presentato una difesa molto sotto pressione, creando un vero e proprio incubo per i giocatori e lo staff tecnico. Nel frattempo, il giocatore Fabregas si trova di fronte a un dilemma riguardo al suo ruolo nell’Inter.

La sconfitta subita dal Como a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha rimescolato le carte della stagione per i lariani, che ora si trovano costretti a rincorrere la Juventus per la posizione in classifica. Il risultato negativo a Empoli non solo incide sul percorso del campionato, ma sposta l’attenzione di tutta la squadra verso la sfida di martedì, quando i ragazzi di Fabregas affronteranno l’Inter in casa per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il collasso difensivo e l’incognita fisica dei titolari. Un dato che colpisce duramente chi segue da vicino la parabola della squadra è la fragilità improvvisa del reparto arretrato. Dopo aver mostrato una solidità che sembrava essere la migliore del torneo, la difesa lariana ha subito sei reti nelle ultime due prestazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como in crisi: difesa da incubo e il dilemma di Fabregas per l’Inter

Notizie correlate

Conferenza stampa Fabregas pre Sassuolo Como: «Problemi in difesa contro l’Inter? Rispondo così»Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con...

L’Inter batte il Como, ma Fabregas dà una lezione di calcio a ChivuLo spagnolo ha confermato di essere di tutt’altra categoria rispetto al tecnico nerazzurro e a quasi tutti i suoi colleghi di Serie A La sfida nella...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Qui Como - Fabregas cambia l'abito tattico per l'Inter? Idea difesa a tre e impiego del falso nove; Ancelotti: L'Italia ha dimenticato l'antica arte della difesa. Il Como? Ma non ha italiani!; Stasera a Como gara diversa dalla Coppa Italia. Fabregas e la possibile idea della difesa a cinque; Le ultimi dai campi, oggi Sassuolo-Como e Inter-Cagliari: Ramon dal 1’ per Fabregas, squalificato Berardi, niente Lautaro, Bisseck e Bastoni per Chivu.

Ancelotti: L'Italia ha dimenticato l'antica arte della difesa. Il Como? Ma non ha italiani!In una lunga intervista concessa oggi a Il Giornale, Carlo Ancelotti ha parlato della crisi del calcio italiano, che oltre alla Nazionale si riflette. tuttomercatoweb.com

Dalla difesa all’attacco: gli assenti in Como-Inter saranno quattroComo Inter le ultime in vista del posticipo domenicale valevole per la 32esima di Serie A: gli assenti saranno quattro ... calciomercato.it

GdS - Il Doblete è possibile. Contro il #Como ci sarà ancora Pepo, da valutare #Bastoni x.com

"Il pareggio di Parma e successivamente la vittoria dell'Inter a Como ci ha praticamente 'spenti'" Questo è quello che ha dichiarato ieri sera Spinazzola. Un po' quello che abbiamo pensato tutti noi. Come già detto prima, ora pensiamo solo a qualificarci per la - facebook.com facebook