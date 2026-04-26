Calciomercato Inter sfuma definitivamente Nico Paz | comunicazione del Real Madrid al Como

Il Real Madrid ha deciso di esercitare la clausola di riacquisto per Nico Paz, portando a una conclusione definitiva la trattativa con il Como. La comunicazione ufficiale è stata inviata al club lombardo, rendendo impossibile il trasferimento dell’attaccante argentino all’Inter. La scelta del club spagnolo chiude così ogni possibilità di arrivo del giocatore in Italia in questa sessione di mercato.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, il Real Madrid ha deciso di attivare la clausola di riacquisto per Nico Paz: sfuma definitivamente la suggestione nerazzurra. L’ Inter deve incassare una notizia definitiva sul fronte mercato. Mentre la proprietà Oaktree e i tifosi attendono il verdetto della sfida pomeridiana contro il Torino per avvicinarsi al 21° scudetto, dalla Spagna giungono conferme sul destino di uno dei talenti più seguiti dai nerazzurri negli ultimi mesi: Nico Paz. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Nico Paz torna al Real Madrid: esercitata la recompra da 9 milioni. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, il Real Madrid ha ufficialmente comunicato al Como e a Cesc Fàbregas la decisione di riportare il gioiello argentino alla base.🔗 Leggi su Internews24.com

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