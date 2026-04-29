COMO-LAZIO 2-0 | IN EVIDENZA | Nico Paz segna un capolavoro a Como vince! | Serie A 2025 26

Nella partita tra Como e Lazio, il Como si è imposto con un risultato di 2-0. Durante l'incontro, un calciatore argentino ha segnato un gol da punizione, raddoppiando il vantaggio della squadra di casa. La gara si è conclusa con questa vittoria, che permette al Como di ottenere tre punti nel campionato di Serie A 202526.

L’argentino ha raddoppiato il vantaggio del Como con un brillante gol da punizione dopo che Douvikas ha aperto le marcature per i Lariani in avvio di .Guarda questo video su Youtube Modric, operato per la frattura dello zigomo. e la Croazia spera che arrivi al Mondiale: “Crediamo che sarà pronto” © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez .🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Como vince in rimonta sulla Roma, tra poco Lazio-Milandi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... BOLOGNA-COMO 1-0 | IN EVIDENZA | L’intervento chirurgico dell’Orsolini regala la vittoria al Bologna | Serie A 2025/26Orsonaldo ha segnato un gol preciso nel secondo tempo della sfida del Bologna contro il Como, regalando ai Rossoblú la prima vittoria della. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gol e assist da fenomeno, Nico Paz trascina il Como: Lazio ko 2-0. Luperto ferma la Fiorentina di Pioli all'ultimo; Coppa Italia: Errore di Zielinski, Da Cunha raddoppia: Inter-Como 0-2 Video; Genoa-Como, Nico Paz rassicura dopo il colpo alla testa: Tutto perfetto; Genoa-Como 0-2: Douvikas e Diao decisivi, ma si fa male Nico Paz. Fabregas aggancia la Roma, la classifica. Rigore negato, ma Lazio gelata: Baturina-Nico Paz spingono il Como, avanti 2-0 al 45'Un rigore fallito, ma il Como ha amministrato tempo e gioco all'Olimpico contro una Lazio fin in balia dell'avversario: Baturina e Nico Paz i marcatori del primo tempo, con tanto di penalty errato ... tuttomercatoweb.com Como spettacolare, la Lazio crolla all’Olimpico: Nico Paz e Baturina show, Fabregas a -2 dalla JuveLa Lazio crolla all’Olimpico contro un Como spettacolare capace di vincere con il punteggio di 0-3 in casa dei biancocelesti. Baturina e doppietta di Nico Paz stendono la squadra di Sarri. Leggi tutte ... fanpage.it Sogno Nico Paz, l’Inter è in prima fila per piazzare il grande colpo - facebook.com facebook Sogno #NicoPaz, l’ #Inter è in prima fila per piazzare il grande colpo x.com