Como aggressione con cacciavite in piazza | ferito un 17enne

Nella piazza principale di Como, un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito durante un episodio di aggressione avvenuto davanti a un locale. Secondo quanto riferito, la disputa è scoppiata tra il giovane e un altro individuo, che ha estratto un cacciavite e ha colpito il ragazzo. La lite si è verificata in pubblico e sono intervenuti alcuni passanti che hanno cercato di bloccare l'aggressore, impedendo che infliggesse ulteriori ferite. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini.

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