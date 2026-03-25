Questa mattina nel Cesenate è iniziata una commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico in Emilia-Romagna, promossa e coordinata da una deputata di Fratelli d’Italia. La missione si concentra sulla situazione del Lago di Quarto e sulla sicurezza del territorio, in seguito alle recenti alluvioni che hanno interessato la regione.

Ha preso il via questa mattina nel Cesenate la missione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico in Emilia-Romagna, promossa e coordinata dall’onorevole Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia e segretaria della Commissione. La prima parte della giornata è stata dedicata ai sopralluoghi nel territorio, con una tappa centrale al Lago di Quarto, nel comune di Sarsina, una infrastruttura strategica nella gestione del rischio idrogeologico dell’area. Il sopralluogo ha consentito di evidenziare le potenzialità dell’area sia in chiave di sicurezza, sia di sviluppo territoriale e ambientale. Un percorso già avviato anche grazie alle risorse ottenute nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Alluvione, commissione d'inchiesta in Romagna. FdI: “Sul Lago di Quarto risposta per la sicurezza del territorio”

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