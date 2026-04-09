Panettiere scomparso ritrovato senza vita | il corpo in un garage dolore in Irpinia per Gianfranco De Simone

Il corpo di un panettiere di 50 anni è stato rinvenuto in un garage di Mercogliano, concludendo tragicamente le ricerche avviate dopo la sua scomparsa martedì mattina. La notizia ha suscitato dolore tra la comunità locale in Irpinia. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause della morte. La scomparsa aveva generato preoccupazione tra amici e familiari, che avevano avviato le ricerche immediatamente dopo la sua perdita di contatto.

Ritrovato senza vita il panettiere scomparso: dove è stato trovato. Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Gianfranco De Simone, il panettiere 50enne di Mercogliano scomparso da martedì mattina. Il suo corpo è stato rinvenuto in un garage in via Rivarano, nel territorio di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. A individuarlo sono stati gli agenti della polizia municipale insieme ai volontari della Misericordia del Partenio, impegnati nelle operazioni di ricerca avviate subito dopo la denuncia di scomparsa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale per i rilievi e l’ispezione esterna della salma. Le ultime ore di Gianfranco De Simone prima della scomparsa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Panettiere scomparso ritrovato senza vita: il corpo in un garage, dolore in Irpinia per Gianfranco De Simone Leggi anche: Trovato morto Gianfranco De Simone, il panettiere 50enne di Mercogliano scomparso da 48 ore Leggi anche: Gianfranco De Simone, trovato morto il panettiere di Mercogliano Trovato morto Gianfranco De Simone, il panettiere 50enne di Mercogliano scomparso da 48 oreRitrovato senza vita Gianfranco De Simone a Monteforte Irpino. Era originario di Mercogliano, lascia moglie e due figli. fanpage.it Trovato senza vita il panettiere scomparso a Mercogliano: lutto in tutta la comunitàSi sono concluse tragicamente le ricerche di Gianfranco De Simone, il panettiere di Mercogliano di cui si erano perse le tracce dalla mattina di ieri. L’uomo è stato ritrovato senza vita pochi minuti ... irpiniaoggi.it