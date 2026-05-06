Una serata ' tutta da ridere' | al Jazzamore arriva la stand up comedy di Virgigno
Venerdì 8 maggio al Jazzamore di Cesena si svolgerà una serata dedicata alla stand up comedy, con la partecipazione di Virgigno, uno dei comici emergenti della scena italiana. La serata, intitolata Stand Up Comedy Night, vedrà il comico, noto anche per la sua presenza nel programma televisivo Zelig, esibirsi davanti al pubblico. L'evento fa parte di una serie dedicata alla nuova comicità italiana e promette momenti di divertimento.
Venerdì 8 maggio il Jazzamore porta a Cesena una serata dedicata alla nuova comicità italiana con una speciale Stand Up Comedy Night presentata da Virgigno, oggi uno dei volti emergenti più apprezzati della comicità nazionale e presenza sempre più centrale nel celebre programma televisivo Zelig.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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