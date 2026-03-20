Nel parco degli Acquedotti a Roma, un casolare abbandonato è crollato, causando la morte di un uomo e una donna. Le forze dell'ordine stanno valutando come causa possibile la pista anarchica, ipotizzando che all’interno si potesse stare preparando una bomba. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’incidente.

ROMA – C’è l’ipotesi della pista anarchica per il crollo del casolare nel parco degli Acquedotti a Roma, nel quale sono morte due persone. Secondo quanto si apprende, le due vittime sono state identificate e si tratta di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Sarebbero stati legati al ‘gruppo Cospito’. Tra le ipotesi che stessero maneggiando un ordigno artigianale. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia. Il crollo è avvenuto all’altezza di via delle Capannelle e potrebbe essersi verificato nella serata di ieri. In serata, infatti, qualcuno ha sentito un forte boato. A dare l’allarme stamattina un cittadino che ha visto il solaio crollato e scoperto uno dei due corpi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Roma: crolla casolare abbandonato. Morti un uomo e una donna. Pista anarchica: forse preparavano una bomba

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