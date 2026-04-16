A Venezia, sull’isola di San Nicolò, si è verificato un crollo di una caserma, con alcune persone rimaste intrappolate tra le macerie. I soccorritori sono intervenuti immediatamente sul posto per prestare assistenza e cercare eventuali superstiti. La struttura, sottoposta a verifiche tecniche, ha improvvisamente ceduto, causando un forte rumore che ha svegliato il silenzio dell’isola. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

La polvere e il silenzio spettrale dell’isola di San Nicolò, a Venezia, sono stati squarciati dal boato improvviso di un cedimento strutturale che ha trasformato un normale sopralluogo tecnico in un incubo. All’interno dell’ ex caserma Pepe, una struttura storica destinata a una profonda metamorfosi, il solaio del primo piano è improvvisamente collassato mentre era in corso un accertamento preliminare. Il bilancio è pesante: quattro operai sono rimasti gravemente feriti, travolti dalle macerie proprio mentre stavano valutando lo stato dell’immobile in vista dei futuri lavori di ristrutturazione. Nonostante la violenza dell’impatto e la gravità dei traumi riportati, le autorità hanno confermato che i lavoratori, seppur provati, fortunatamente non sono in pericolo di vita.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, crolla la caserma: persone tra le macerie. Soccorsi sul posto

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