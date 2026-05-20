Come sta cambiando la comunicazione dei profumi tra serie editoriali e docufilm

Da amica.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi si osserva un'evoluzione nella comunicazione dei profumi, che si manifesta attraverso una maggiore attenzione a serie editoriali e documentari. Secondo l’ultimo Beauty Report di Cosmetica Italia, i profumi continuano a rappresentare una delle categorie più rilevanti nel settore beauty, con performance di consumo significative. Questa tendenza si traduce in un utilizzo crescente di contenuti visivi e narrativi per promuoverli, creando un legame più diretto con il pubblico.

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Se secondo l’ ultimo Beauty Report di Cosmetica Italia le performance dei profumi in termini di consumo sono tra le più importanti del settore beauty, un motivo ci sarà. Nel 2024, le fragranze femminili e maschili sono cresciute, rispettivamente, dell’11,2 per cento con 953 milioni di euro e del 10,3 per cento e 572 milioni di euro. E il merito non sta solo nella qualità e originalità degli ultimi lanci ma anche nel modo in cui marchi e Maison hanno deciso di narrarli. Oggi le fragranze non si raccontano più soltanto attraverso campagne patinate o testimonial celebri. La comunicazione dei profumi di lusso ruba i codici della serialità televisiva, del documentario d’autore e della narrazione cinematografica per costruire universi emotivi complessi, capaci di trasformare ogni fragranza in una vera e propria esperienza culturale. 🔗 Leggi su Amica.it

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