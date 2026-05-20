Come la Città metropolitana di Milano prova a coordinare la lotta alle mafie sul territorio

Oggi la Città metropolitana di Milano ha presentato un protocollo d’intesa volto a rafforzare la lotta alle mafie nella zona metropolitana. L’accordo mira a promuovere iniziative per diffondere la cultura della legalità e contrastare il radicamento delle organizzazioni criminali nel territorio. La firma del documento avviene in un momento in cui le autorità locali cercano di coordinare meglio le attività di prevenzione e repressione. L’obiettivo è coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini in un’azione comune contro le infiltrazioni criminali.

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