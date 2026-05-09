Uncalia onora Borrelli e Curcio | la lotta alle mafie con la cultura
Uncalia ha organizzato un evento dedicato a ricordare Borrelli e Curcio, figure note per il loro impegno nella lotta alle mafie attraverso iniziative culturali. Durante l'incontro sono stati discussi i ruoli della pedagogia nel contrastare la cultura mafiosa. Sono stati inoltre presentati studenti provenienti da diverse aree del paese, tra cui Rosarno, Brancaccio e Corleone, che hanno partecipato a progetti di sensibilizzazione e formazione.
? Domande chiave Come può la pedagogia spezzare i legami della cultura mafiosa?. Chi sono gli studenti che hanno unito Rosarno, Brancaccio e Corleone?. Perché la scuola di Brancaccio occupa edifici confiscati alla mafia?. Quali strategie usano i procuratori per coinvolgere le nuove generazioni?.? In Breve Premio Iustitia consegnato ai procuratori Borrelli e Curcio il 9 maggio 2026.. Partecipazione di studenti provenienti da Rosarno, Brancaccio e Corleone al convegno UniCal.. Matteo Croce illustra il progetto Antimafi@ 4.0 del Liceo Danilo Dolci di Brancaccio.. Il ciclo seminariale di Pedagogia dell'Antimafia è attivo presso l'ateneo dal 2011..🔗 Leggi su Ameve.eu
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