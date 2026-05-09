Uncalia onora Borrelli e Curcio | la lotta alle mafie con la cultura

Uncalia ha organizzato un evento dedicato a ricordare Borrelli e Curcio, figure note per il loro impegno nella lotta alle mafie attraverso iniziative culturali. Durante l'incontro sono stati discussi i ruoli della pedagogia nel contrastare la cultura mafiosa. Sono stati inoltre presentati studenti provenienti da diverse aree del paese, tra cui Rosarno, Brancaccio e Corleone, che hanno partecipato a progetti di sensibilizzazione e formazione.

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