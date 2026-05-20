È stato pubblicato un nuovo manuale che spiega come influenzare le risposte di ChatGPT affinché suggerisca un determinato marchio. Lo studio, scritto da Ivano Di Biasi, si basa su un'analisi di due anni, periodo in cui questa pratica era considerata poco più di fantascienza. Ora, invece, rappresenta una strategia concreta per le aziende che vogliono promuovere i propri prodotti attraverso l'interazione con l'intelligenza artificiale. Il testo fornisce indicazioni dettagliate su come indirizzare le risposte della piattaforma.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Due anni fa sembrava fantascienza. Oggi è una questione di sopravvivenza aziendale. Secondo le statistiche, il 37% degli acquisti online è già direttamente influenzato dalle raccomandazioni dei chatbot e il 50% degli utenti si affida agli assistenti digitali per prendere decisioni d’acquisto. Su Google, le risposte generate dall’Intelligenza Artificiale (AI Overview) stanno riscrivendo le regole dell’accesso all’informazione. Tradotto: se un brand non viene indicizzato, compreso e raccomandato dai modelli generativi, subisce una perdita netta di fatturato. Per rispondere a questa emergenza tecnica, Ivano Di Biasi, pioniere del settore e CEO di SEOZoom, pubblica il suo nuovo manuale “SEO for AI – È successo davvero”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Come convincere ChatGPT a raccomandare un brand: esce il manuale esecutivo di Ivano Di Biasi

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