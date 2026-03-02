Claude supera ChatGPT dopo una controversia sull’accordo militare e invita gli utenti a lasciare ChatGPT. L’evento ha attirato l’attenzione sul confronto tra le due intelligenze artificiali. Anthropic, l’azienda dietro Claude, ha adottato una strategia diversa rispetto a OpenAI, responsabile di ChatGPT. Le reazioni del pubblico si sono fatte sentire, mentre si evidenziano anche alcune implicazioni etiche e di sicurezza legate a questa disputa.

Questo testo esamina l’attuale scenario delle IA conversazionali, confrontando Claude con ChatGPT e analizzando le mosse di Anthropic insieme alle reazioni del pubblico e alle implicazioni etiche e di sicurezza. Viene evidenziata la crescita di Claude nelle classifiche USA e le dinamiche tra accordi governativi, mercato e fiducia degli utenti. claude spodesta chatgpt e conquista le classifiche statunitensi sull’apple store. Si registra un incremento significativo dei download di Claude negli Stati Uniti, posizionandosi in testa alle ricerche sull’ Apple App Store. Questo cambiamento avviene in concomitanza con l’annuncio da parte di Anthropic di non portare a termine un accordo per erogare servizi di IA al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, citando preoccupazioni legate a sorveglianza di massa e a sistemi armamentari autonomi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Claude down lunedì 2 marzo e disagi per migliaia di utenti, problemi all'AI dopo aver superato ChatGPTLunedì 2 marzo giornata complicata per Claude, il chatbot sviluppato da Anthropic, che è risultato inaccessibile per migliaia di utenti in diverse...

Claude: Chatbot potenziato e gratuito sfida ChatGPT con integrazioni e creazione diretta di file.Claude Apre le Porte a Tutti: Rivoluzione Gratuita nel Mondo dei Chatbot Anthropic ha compiuto una mossa audace nel panorama dell’intelligenza...

