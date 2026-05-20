Come cambia il centro storico di Pisa con il nuovo Piano Operativo Comunale | la mappa
Il Comune di Pisa ha approvato lo scorso aprile il nuovo Piano Operativo Comunale, che introduce modifiche significative al centro storico della città. La delibera del Consiglio Comunale ha dato il via a un confronto pubblico sulle trasformazioni previste, che interessano diversi aspetti dell’urbanistica locale. La mappa delle aree coinvolte e le nuove direttrici di sviluppo sono state al centro di discussioni tra cittadini e amministratori, mentre si attendono eventuali modifiche e approfondimenti sul piano approvato.
L’adozione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC) da parte del Comune di Pisa, avvenuta lo scorso mese con delibera di Consiglio del 23 aprile, ha aperto un dibattito su alcuni dei contenuti delle trasformazioni urbane previste dal piano, che ‘traduce’ in azioni la strategia impostata dal. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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