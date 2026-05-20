Comandi dirigenti e docenti | fino a 150 unità Domande fino al 15 giugno CIRCOLARE

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una circolare che stabilisce le regole per i comandi di dirigenti scolastici e docenti nell’anno scolastico 20262027. La circolare, firmata il 20 maggio, indica che il numero massimo di comandi può arrivare fino a 150 unità. Le domande per i trasferimenti devono essere presentate entro il 15 giugno. La norma si basa su quanto previsto dall’articolo 26, comma 8 della legge vigente.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato la Circolare n. 126532 del 20 maggio, che definisce le modalità di comando dei dirigenti scolastici e del personale docente per l’anno scolastico 20262027, in attuazione dell’articolo 26, comma 8 della legge n. 4481998 e dell’articolo 1, comma 65 della legge n. 1072015. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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