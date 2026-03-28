Bonus asilo nido 2026 domande valide fino ai 3 anni e importi fino a 3.600 euro | circolare INPS
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, che aggiorna le regole relative al bonus asilo nido e ai contributi per l’assistenza domiciliare dei bambini fino a tre anni. Le nuove disposizioni prevedono che le domande siano presentabili fino al compimento dei tre anni di età del bambino e che gli importi massimi erogabili possano arrivare fino a 3.600 euro.
Con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, l’INPS aggiorna le regole per il bonus asilo nido e per i contributi destinati all’assistenza domiciliare dei bambini fino a tre anni, introducendo novità su durata delle domande e calcolo degli importi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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BONUS ASILO NIDO 2026 - DOMANDA - IMPORTI - LIMITE ISEE E NOVITÀ
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