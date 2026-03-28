Bonus asilo nido 2026 domande valide fino ai 3 anni e importi fino a 3.600 euro | circolare INPS

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, che aggiorna le regole relative al bonus asilo nido e ai contributi per l’assistenza domiciliare dei bambini fino a tre anni. Le nuove disposizioni prevedono che le domande siano presentabili fino al compimento dei tre anni di età del bambino e che gli importi massimi erogabili possano arrivare fino a 3.600 euro.