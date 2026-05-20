Comandante | tutto quello che c’è da sapere sul film

Comandante: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Comandante, film del 2023 diretto da Edoardo De Angelis ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Protagonista Salvatore Todaro (Pierfrancesco Favino), che comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. 1940, Seconda Guerra Mondiale. Salvatore Todaro è un comandante della Marina Militare con un destino inscritto nel nome, a capo del sommergibile Cappellini nonostante un incidente gli abbia provocato forti dolori alla schiena che lo autorizzerebbero ad accettare la pensione di invalidità (come la moglie Rina, stanca di saperlo lontano e in pericolo, vorrebbe che facesse). 🔗 Leggi su Tpi.it

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Un comandante italiano mise a rischio tutto

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