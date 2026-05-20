Comandante stasera in tv il film con Pierfrancesco Favino | la storia vera del coraggio di Salvatore Todaro

Questa sera in prima visione su Rai1, va in onda Comandante, il film di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino incentrato sulla storia di Salvatore Todaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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