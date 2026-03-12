A Palermo, nel quartiere Noce, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 63 anni che coltivava circa 80 piante di marijuana all’interno di una serra nascosta tra i palazzi. Durante un controllo, è stato accertato che l’uomo aveva collegato illegalmente l’impianto di energia elettrica. L’arresto è stato effettuato per coltivazione di droga e furto aggravato di energia.

Un arresto e una serra clandestina sequestrata nel quartiere Noce di Palermo. Un uomo di 63 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. L’intervento è stato reso possibile grazie all’intuito dei militari che, durante un controllo di routine, hanno percepito un odore sospetto, decidendo di approfondire la situazione. Un controllo di routine si trasforma in un’operazione antidroga Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante un normale servizio di pattugliamento nel quartiere... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Palermo, serra tra i palazzi della Noce: 63enne coltivava 80 piante di marijuana con l'elettricità rubata

