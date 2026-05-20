Coltivare legalità contro le agromafie lezione dei carabinieri in difesa del lavoro e del territorio

A Copertino si svolgono nuove attività nell’ambito della seconda edizione della “Settimana della Legalità”, che si svolgono presso la masseria “La Tenente”, un bene confiscato alla criminalità organizzata nel 2014 e recentemente restituito alla comunità. Le iniziative prevedono incontri e lezioni, con particolare attenzione alla lotta contro le agromafie e alla tutela del lavoro e del territorio. Questa iniziativa coinvolge le forze dell’ordine che si occupano di promuovere la legalità attraverso incontri pubblici e attività di sensibilizzazione.

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